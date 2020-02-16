علاوي:مهمة حكومة علاوي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين

علاوي:مهمة حكومة علاوي تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، استغرابه من ما يثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها.وقال علاوي بتغريدة له على صفحته في تويتر: “من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها”.‏واضاف: “من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول “بازار المناصب”واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر”.

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