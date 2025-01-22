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علاوي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة ضد الشعب العراقي
نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة يؤكد على الفشل والفساد السياسي
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ترامب يطلق أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ
ترامب يوقع امراً تنفيذيا بتغيير أسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”
سوريا..اتلاف (100) مليون حبة “كبتاجون” إيرانية الصنع قبل تصديرها للخارج
أوكرانيا تنفذ إجراءات ضد خونة البلاد
الأوامر التنفيذية التي يعتزم ترامب تنفيذها في اليوم الأول من رئاسته
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القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
اليوم..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
العطل السياسي الخارجي الفاسد مازل قائما على مصفى كربلاء
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
هههههههه..زعيم إطاري: العراق لايتشرف بحضور حفل تنصيب زعيم الشيطان الأكبر!
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
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- اذاعة INN