علاوي :تبا لسلطة لاتحمي شعبها

علاوي :تبا لسلطة لاتحمي شعبها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين، الحكومة بعد حادثة الاعتداء على المتظاهرين في ساحة الحبوبي.وقال علاوي، في بيان : “تباً لسلطة لا تستطيع ان تحمي شعبها”.وأضاف قائلا: “‏هل نسيتم ايام معارضة نظام صدام، ارفعوا ايديكم عن شعبنا المحتج في الناصرية فالعنف المفرط سيؤدي الى ردود افعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ ٣٩ مليون عراقي”.

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