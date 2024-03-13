علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”

علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء السابق، اياد علاوي، الاربعاء، ان خطة احتلال العراق واسقاط صدام حسين من اعدادي وانا من قدمها لعدة دول.وقال علاوي في حوار متلفز ، إن “الامريكان قدموا تبليغ الى سياسيين معارضين بقرار احتلال العراق واسقاط صدام حسين وكنت من ضمنهم، لافتا الى ان خطة اسقاط النظام السابق نصت على اضعاف النظام بالكامل من خلال عناصر تمرد وما شابه”.وأضاف، ان “امريكا كانت تعلم بكل شي عن النظام السابق في العراق، وتحبط بالتنظيمات العسكرية القوية، والرموز العسكرية”.

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