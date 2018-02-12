علاوي: من ينتقد “رمز” سياسي يذهب للنار!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، استهداف الرموز السياسية والنيل من مكانتها عن طريق بث الإشاعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى “قوى مفلسة” ارتضت ان تكون تابعة لاجندات دخيلة.وذكر علاوي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم:ان “بعض القوى المفلسة التي ارتضت ان تكون تبعاً لإرادات وأجندات دخيلة وأجهزة استخباراتية، دأبت بين الحين والآخر الى استهداف الرموز الوطنية ومحاولة النيل من مكانتها عن طريق بث الإشاعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة ووثائق وبراهين”.واضاف البيان، إنه “مع اقتراب موعد الانتخابات تعمد تلك المواقع والصفحات المشبوهة لتصعيد هجماتها متخفيةً وراء أسماء وهمية لتؤكد تبعيتها وارتهانها لإرادة الخارج”.واكد على “أهمية سلوك الطرق الشريفة والابتعاد عن الكذب والتلفيق والابتذال، فإننا نراهن على وعي وثقافة أبناء شعبنا بعدم الانجرار وراء تلك الأكاذيب التي تحاول النيل من المشروع الوطني ورموزه والإبقاء على من أوصل العراق الى ماهو عليه اليوم.