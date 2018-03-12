علاوي والحكيم يبحثان “الهدوء الانتخابي”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، خلال لقائه نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، على أهميةِ الهدوء لإجراءِ الانتخابات المقبلة.وقال الحكيم، في بيان له اليوم”، إن “مستجداتُ الوضع السياسيّ والاستحقاقُ الانتخابيّ القادم كانا محورين أساسيين في لقائنا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، حيثُ تمَّ التأكيدُ على أهميةِ الهدوء لإجراءِ الانتخابات في أجواءٍ تنافسيةٍ بعيداً عن التجريحِ والتسقيطِ السياسيّ والتعميمِ السلبيّ”.واضاف، “كما دعونا الجميعَ إلى تحملِ مسؤولياتهم كلٍّ من موقعهِ لإعطاءِ الصورة المثالية عن العمليةِ الديمقراطيةِ والتعاون لإنجاحِ الانتخابات بالطريقةِ التي تعكسُ نضجَّ التجربة الديمقراطية العراقية”.ومن المقرر ان تجري الانتخابات العراقية المقبلة، في الـ12 من مايو القادم، بعد مصادقة مجلس النواب على الموعد المذكور عقب خلافات سياسية بين الكرد والسنة لأرجاء الانتخابات.