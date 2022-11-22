علاوي وبلاسخارت يبحثان الوضع السياسي والأمني في العراق

علاوي وبلاسخارت يبحثان الوضع السياسي والأمني في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  بحث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي ، الثلاثاء، مع جينين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق الاعتداءات على إقليم كوردستان، داعيا إلى تشكيل لجنة من “الحكماء” لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لعلاوي ؛ أنه “جرى خلال اللقاء الحديث عن جملةً من الملفات على الساحة المحلية وفي مقدمتها الانتخابات المبكرة اذ اكد علاوي على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة من الان لغرض إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ في الموعد الذي حددته حكومة محمد شياع السوداني”، مؤكداً أن “ذلك يجري من خلال تغيير قانوني الأحزاب والانتخابات وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات”.وأضاف أن اللقاء بحث ” الخلافات بين المركز والاقليم حيث دعا الدكتور علاوي الى حل هذه الخلافات من خلال تشكيل لجنة من الحكماء”، مشيرا الى “النقاشات التي جرت مؤخراً مع  مسعود بارزاني بهذا الصدد خصوصاً وان مسعود بارزاني دوراً محورياً مهماً في العراق”.واشار البيان إلى أن “اللقاء بحث ايضاً الاعتداءات المتكررة على مناطق اقليم كردستان العراق حيث شدد علاوي على ضرورة وضع حدٍ لهذه الاعتداءات والتدخلات السافرة التي تمس سيادة العراق  داعياً الى اتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية وجدية ازاء هذه الأفعال”.

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