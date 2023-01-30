علاوي ورشيد يدعوان إلى حل الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني بإشراف مسعود

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ارتفاع مبيعات نافذة البنك المركزي من العملة الصعبة بتوجيه من الدعوجي العلاق
اليوم..سعر صرف الدولار يسجل 166600 دينار مقابل 100 دولار
المالية النيابية:السوداني يرفض تخفيض سعر صرف الدولار
ولايتي والعلاق يبحثان ” كيفية” استقرار سعر صرف الدولار!
نائب يدعو النزاهة إلى كشف الهدر في صرفيان قانون الأمن الغذائي
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
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