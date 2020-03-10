علاوي وهيكي يؤكدان على إحالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية

بغداد/شبكة أخبار العراق – دعا زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، السفير البريطاني إلى التواصل مع المتظاهرين ودعم ملف إحالة المعتدين عليهم للمحكمة الجنائية.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ، إن الأخير، “استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وبحث مع مجمل تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً، والسبل الكفيلة بالوصول الى حلول تسهم في الوصول الى الاستقرار والتنمية”.

وأضاف البيان، أن “علاوي طرح على السفير البريطاني رؤيته لمعالجة الاوضاع الحالية وخارطة الطريق التي اقترحها لإصلاح العملية السياسية”.