علاوي يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيران

علاوي يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أمس الاثنين، على ضرورة بناء العلاقات الدبلوماسية وفق المصالح المشتركة واحترام الشأن الداخلي للبلدان.وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان ، ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد السفير الايرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وبحثا الاوضاع في المنطقة وسبل تحقيق الامن والاستقرار فيها.واشار علاوي في معرض حديثه عن تكرار الاعتداءات على مناطق اقليم كوردستان، الى ان العلاقات بين البلدان الشقيقة والصديقة يجب ان تبنى وفق مبدأ تبادل المصالح وتعميق المشتركات وعدم التدخل في الشأن الداخلي.وشدد على رفضه القاطع لاستخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار.ودعا علاوي الى عقد حوار جدي وصريح، مشيراً الى ان مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد عام 2004 وضع الاسس السليمة للعلاقات مع الجوار.ولفت الى ان مجلس العلاقات العربية والدولية كان قد قرر ارسال وفدٍ الى ايران للحديث حول الأزمات في المنطقة والسبل الكفيلة بحلها وتحقيق السلام.

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