علاوي “يتعهد” للأمم المتحدة على حماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم

علاوي “يتعهد” للأمم المتحدة على حماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلد.وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت”.وأضاف البيان، أن “بلاسخارت قدمت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه”.وأكد علاوي خلال اللقاء على “حرصه لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا”.وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت 1 شباط، محمد توفيق علاوي، رئيساً للحكومة الانتقالية في البلاد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

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