علاوي يجتمع مع الحلبوسي

علاوي يجتمع مع الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، برئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الخميس (27 شباط، 2020) داخل مبنى البرلمان لمناقشة التصويت على الحكومة الجديدة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور النائب الأول، حسن الكعبي استقبل رئيس الوزراء المكلف في مكتبه”.فيما كشف مصدر برلماني، أن “النواب الموقعين في قاعة مجلس النواب، حتى الآن هم 115 نائبا”.يأتي ذلك، بعد أن دفع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، قائمة المرشحين الجديدة، والتي ألغى فيها “وزارة الدولة لشؤون الإقليم”، من التشكيلة. وزاد على الوزارات الشاغرة في تشكيلته السابقة (الداخلية، العدل، المالية، والتجارة)، وزارة الدفاع، والتي رشح لها قصي عبد المحسن عبيد عبد الله، قبل أن يلغي ترشيحه.ورشح علاوي، حسين سليمان وهاب قادر البياتي، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بدلا عن سندس عمر علي البيرقدار، فيما ألغى رئيس الوزراء المكلف، اسم المرشح خالد بتال نجم عبد الله الجغيفي، لوزارة التخطيط، وأبقى مظهر محمد صالح أمين.بدوره، أفاد مصدر داخل مجلس النواب، بأن نائب رئيس البرلمان الأول حسن الكعبي، اجتمع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي داخل البرلمان في مكتب النائب الاول للحلبوسي، باجتماع مغلق، مشيراً الى “حضور عدد من الكتل لمناقشة جلسة التصويت”.قبل ذلك، اجتمع رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، بقادة الكتل النيابية، وسط ترجيحات بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال مصدر برلماني ، إن “رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمع بقادة الكتل النيابية على اختلافها”، مشيرا الى ان “كل القوى البرلمانية حاضرة الآن في البرلمان”.وأشار المصدر إلى أن “حضور الكتل النيابية يأتي دون وجود اتفاق سياسي على دخول الجميع الى الجلسة أو التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي”.ورجح المصدر “تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي، الى الاسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلافات السياسية”.وفي الأثناء، لفت المصدر، الى أن “اجتماع القوى الكردية مع علاوي انتهى دون التوصل لاتفاق”.

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