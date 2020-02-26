علاوي يجدد تأكيده بملاحقة قتلة المتظاهرين

علاوي يجدد تأكيده بملاحقة قتلة المتظاهرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الأربعاء، ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين حتى تتم احالتهم الى محاكم علنية.وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “ادعم وأحيي وابارك الحراك الطلابي السلمي الباسل، وصموده بوجه قتلتهم المرتهنين لارادة الخارج بعد ان استشهد ثلاثة منهم يوم امس”.‏وابدى علاوي، استغرابه “صمت القوى الامنية والحكومات العراقية”، مردفا: سنلاحق قانونياً مرتكبي تلك الجرائم حتى تتم احالتهم الى محاكم علنية”.

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