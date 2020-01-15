علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، البرلمان لمحاسبة الحكومة ومراقبة آليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري.

وقال علاوي في بيان : “كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الاسلحة المستخدمة، على ان يكون العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش وهي صاحبة القرار وليس غيرها، ولضمان ان لا يكون ساحة مفتوحة امام القوى الاقليمية والدولية”.

وحذر من “تكرار السيناريو السوري في العراق”، موضحاً ان “قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال”.