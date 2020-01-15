علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، البرلمان لمحاسبة الحكومة ومراقبة آليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري.وقال علاوي في بيان : “كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الاسلحة المستخدمة، على ان يكون العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش وهي صاحبة القرار وليس غيرها، ولضمان ان لا يكون ساحة مفتوحة امام القوى الاقليمية والدولية”.وحذر من “تكرار السيناريو السوري في العراق”، موضحاً ان “قرار جلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال”.وتساءل علاوي قائلاً: “لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة، وتدفق أكثر من 90٪ من أمواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الامن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي سيتحمل تداعياته، واين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى اصواتها بالرفض بعد ان اوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن”.

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