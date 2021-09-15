علاوي يحذر من عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات

علاوي يحذر من عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، من عزوف انتخابي واسع خلال الانتخابات المقرر اجراءها في العاشر من تشرين المقبل، فيما حدد اسباب العزوف.وقال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان ، ان “زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي استقبل في مكتبه، ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى العراق”، لافتا الى ان “اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الاقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار فيها”.واضاف ان “اللقاء ناقش ملف الانتخابات المقررة الشهر المقبل، اذ عبر علاوي عن خشيته من تزايد نسبة العزوف عن المشاركة فيها جراء عدم توفر البيئة الامنة والمستقرة لاجرائها بشكل مستقل ونزيه، مشددا على ضرورة تدارك تلك المعوقات والعمل على تذليلها في اقرب وقت ممكن”.

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