علاوي يدعو إلى إبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية

علاوي يدعو إلى إبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاربعاء، الى إبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية والمصالح الشخصية.وقال علاوي في تغريدة ، إن “ما يسمى “هيئة المساءلة والعدالة” اصدرت قائمة جديدة غابت عنها المساءلة ولم تَحْظَ بالعدالة”.واضاف أن “الإصرار على الخطأ والاستمرار فيه يقود إلى مزيد من الأخطاء، وملف الاجتثاث ينبغي ان يكون بيد القضاء وان يُبعد عن الاجندات السياسية المغرضة التي تستغله لتحقيق مصالح شخصية او اجندات حزبية”.وأظهرت وثائق شمول 226 مرشحاً للانتخابات بقانون المساءلة والعدالة.ووفقا للوثائق فإن اكثر من 15 مرشحا من نينوى ابرزهم رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق دلدار الزيباري ونجل وزير الدفاع الأسبق خالد سلطان هاشم ورعد رمضان الجبوري نقيب المعلمين في نينوى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *