علاوي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة قتلة المتظاهرين

علاوي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة قتلة المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم السبت، الى تشكيل “محكمة خاصة” لمعاقبة قتلة المتظاهرين في العراق.وقال علاوي في تغريدة “تويتر”، “محاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، وتشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين من داخل او خارج العراق”.

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