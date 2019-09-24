علاوي يدعو إلى عدم استهداف إيران

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حزب طالباني:حكومة مسرور “اشترطت” على حكومة عبد المهدي دفع 24 مليار دولار مقابل التفاوض!
العراق والصين يوقعان على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
الرئيس الصيني:العراق شريكاً استراتيجياً اساسيا في الشرق الأوسط
ياسين:9000 مشروع متلكىء تابع لمتنفذين وأحزاب لايستطيع القضاء محاسبتهم لأنهم فوق القانون!
نائب:استجواب وزير النفط لوجود شبهات فساد في العقود المبرمة
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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