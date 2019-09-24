علاوي يدعو إلى عدم استهداف إيران

علاوي يدعو إلى عدم استهداف إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المنبر العراقي، أياد علاوي، والسفير البريطاني لدى العراق، جون ويلكس، الثلاثاء (24 أيلول، 2019) ضرورة منع اندلاع حرب بالمنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المنبر العراقي، في بيان، أن الأخير “استقبل في مكتبه سفير بريطانيا لدى العراق”.وأشار البيان الى أن “اللقاء بحث تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة، والتأكيد على ضرورة دعم قوى الاعتدال والحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ومنع الحرب”.ولفت الى أن اللقاء “اكد اهمية دور العراق ومكانته التي تؤهله للعب دور استراتيجي في تحقيق امن واستقرار المنطقة”.

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