علاوي يدعو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى دعم عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى دعم رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، في مهمته المعقدة.وذكر بيان لمكتب علاوي ، ان “زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، استقبل، في مكتبه، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات على الساحة العراقية بالإضافة الى الوضع الإقليمي وتداعياته وتأثيراته على العراق”.واوضح علاوي بحسب البيان، انه “أمام الحكومة تحديات جسيمة تتمثل بالارتقاء بمستوى الخدمات وإعادة النازحين واعمار مدنهم والتصدي بحزم للفساد والمفسدين ومحاربة الطائفية والتطرف بجميع أشكاله وتعزيز مسار العملية السياسية”.واعرب عن “امله في أن تكتمل الكابينة الوزارية وفق أسس الكفاءة والنزاهة والمهنية لكي يتسنى لها أداء واجباتها على الوجه الأكمل والأمثل”، داعيا الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى “تقديم كافة اشكال الدعم لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في مهمته الصعبة والمعقدة”.