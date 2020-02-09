علاوي يرد على ولايتي:كفاكم تجاوزاً على السيادة العراقية

علاوي يرد على ولايتي:كفاكم تجاوزاً على السيادة العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأحد (09 شباط 2020)، على تصريحات مسشتار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بشأن طرد الأمريكان وحلفائهم من العراق، مؤكداً أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.ونقل مكتب علاوي قوله في بيان ، “مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان محور ( طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكان وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني”.وأضاف، أننا “في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر ايران بانها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا اكبر بكثير من حجمها واحلامها، وان مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من ايران وغيرها من دول الجوار”.وأوضح علاوي ان “السياسة التي تتبعها ايران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للاوضاع فيها”.وتابع زعيم ائتلاف الوطنية: ” نكرر دعوتنا لايران لانتهاج سياسة اكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لان ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً”.وكان مستشار خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد توعد في وقت سابق، القوات الأمريكية في العراق، مبيناً أنه سيتم طردها بالقوة  بزعامة مقتدى والحشد الشعبي إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

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