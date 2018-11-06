علاوي يرفض العقوبات الأمريكية على إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي،الثلاثاء، من أن العراق سيتأثر بشكل كبير بالعقوبات الأميركية على إيران، مشددا على رفضه فرض عقوبات على الشعب الإيراني.وقال علاوي في حوار متلفز ، إنه “ارسل رسالة الى سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة دعوته فيها الى مراعاة خصوصية العلاقة بين العراق وإيران فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران”، مبينا أنه “طلب عقد اجتماع مشترك بين الأمم المتحدة والمسؤولين العراقيين والإيرانيين بشأن استثناء العراق من العقوبات لأنه يعيش ظرف خاص”.وأضاف علاوي، “العراق سيتأثر بشكل كبير بالعقوبات الأميركية على إيران”، مشددا على ضرورة “التعامل مع هذا الملف بهدوء والتفاهم مع الجميع”.وأكد علاوي، أنه “لن نقبل بتعرض إيران لضربات عسكرية أو فرض عقوبات على شعبها”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “العراق في موقع يؤهله للعب دور الوسيط بين إيران وأميركا”.