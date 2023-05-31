علاوي يرفض منح رخصة لتجديد عمل حزب البعث الأردني

علاوي يرفض منح رخصة لتجديد عمل حزب البعث الأردني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب  المرتبط باعترافه بأكثر من 18 جهاز مخابرات دولي  اياد علاوي، يوم الأربعاء، عن رفضه لعودة حزب البعث، وذلك بعد منح الأردن  ترخيصاً  لحزب البعث الاردني بممارسة النشاط السياسي  مما أثار حفيظة معظم الأطراف السياسية الشيعية بالعراق المرتبطين بإيران بضمنهم علاوي.وهو حزب أردني لا علاقة له بالعراق ، وقال علاوي في بيان اليوم: لقد كان نظام صدام دكتاتوريا ومتفرداً، وأكد علاوي ستبقى أوفياء لإيران ومشروعها في العراق والمنطقة ، وأكد لا خوف كما يتخيل البعض من حزب البعث في الاردن، فالعملية السياسية تقوم بما يلزم لمنع عودة حزب البعث الكافر.

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