علاوي يصل البرلمان

علاوي يصل البرلمان
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 بغداد/شبكة  أخبار العراق- وصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاحد، إلى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة منح الثقة لحكومته.وقال مصدر نيابي ، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل، ظهر اليوم، إلى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة منح الثقة لحكومته”.وأضاف المصدر، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي كانا في استقباله”. 

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