علاوي يطالب بتعديل اتفاقية التواجد الأمريكي في العراق

علاوي يطالب بتعديل اتفاقية التواجد الأمريكي في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، الى الاسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية في العراق.وقال علاوي في بيان ، إنه “قرار العراق السيادي اذا لم يتحرر فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة”، مشددا على “ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية”.وأضاف البيان أن “علاوي جدد رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وان يكون ابناؤه ضحيةً لذلك الصراع”.وتابع أنه “من الضروري الاسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية في العراق، او الغاؤها وتنظيم اتفاقية امنية جديدة، ان اقتضت الحاجة، على ان تكون جميع تلك القوات تحت ادارة وقيادة الدولة العراقية “.وأشار إلى أن “عدم تكوين جيش قوي، بعيد عن المحاصصة، يعني ان العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد قوى الارهاب والتطرف”.

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