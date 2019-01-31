علاوي يلتقي أمير الكويت

علاوي يلتقي أمير الكويت
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته إلى الكويت، وحضور الاجتماع الثامن لمجلس العلاقات العربية الدولية والذي عقد بحضور اعضاء الامانة العامة للمجلس.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعلاوي، أن “الاجتماع بحث المستجدات والتطورات في المنطقة العربية في ضوء ما تشهده الساحة من أحداث مهمة ومصيرية، ودور المجلس في مواجهة التحديات وتبني موقف عربي موحّد تجاهها”.وأضاف، أن علاوي “التقى في إطار الزيارة امير دول الكويت، في اجواء ايجابية اتسمت المودة والصراحة، ثمن خلالها مواقف دولة الكويت التي تتميز بالحكمة والاعتدال سواء تلك التي تخص العراق في عقد مؤتمر اعادة الاعمار، أو جهودها التوفيقية لإعادة اللحمة الى مجلس التعاون الخليجي وكذلك مساعي الوصول الى تسوية سياسية في اليمن”.

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