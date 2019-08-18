علاوي يهنىء العبادي “بتصفير ذنوبه” بعد عودته من الحج!

علاوي يهنىء العبادي “بتصفير ذنوبه” بعد عودته من الحج!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، مع رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مجمل الاوضاع في البلد وتقويم العمل الحكومي.وجاء في بيان للعبادي ، ان”الاخير استقبل علاوي والوفد المرافق له الذي ضم عدد من النواب واعضاء القائمة العراقية، وجرى خلال اللقاء التبريك بالعودة من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج وبحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية والعمل من اجل تصحيح الاوضاع لتقديم كل ما يحتاجه المواطن والسير قدما في الحفاظ على ماتحقق خلال المرحلة الماضية”.واضاف، انه”تم التاكيد على اهمية ان تتوفر الارادة الجادة للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة واعمار المدن وتوفير فرص العمل وبالاخص مع توفر الايرادات المالية التي يجب ان تنعكس على المواطنين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *