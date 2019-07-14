على حساب العراق..طهران تدعو حكومة عبد المهدي للاستفادة من خريجي جامعاتها!

على حساب العراق..طهران تدعو حكومة عبد المهدي للاستفادة من خريجي جامعاتها!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد محافظ العاصمة الايرانية طهران انوشيروان محسني، اليوم الاحد، رغبة بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق في شتى المجالات وتطويره في مختلف القطاعات.وقال محسني خلال الاجتماع المشترك بين محافظ طهران وسفير العراق لدى ايران سعد جواد قنديل بحسب وكالة “فارس”، ان “محافظة طهران لديها أكثر الخريجين في الفروع الهندسية، وبإمكان العراق الاستفادة من هذه الطاقات”.واضاف ان “الهدف الرئيسي من عقد هذا الاجتماع هو اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة مراسم زيارة الأربعين الحسيني بأفضل شكل ممكن”، واصفا هذه المناسبة بانها “رمز للوحدة والتضامن بين المسلمين في العالم”.وتابع ان “محافظة طهران لديها الاستعداد للمشاركة في بناء المساكن في العراق”، معربا عن “امله في تنمية العلاقات بين ايران والعراق في شتى المجالات اكثر من ذي قبل”.واشار الى اننا “على استعداد تام للعمل في مجالات الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية بالتنسيق مع غرفة التجارة وشركة المدن الصناعية”، فيما توقع “زيادة اعداد الزوار الايرانيين في مسيرة الاربعين هذا العام بعد الغاء العراق لتأشيرة الدخول خلال فترة الزيارة الاربعينية”.

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