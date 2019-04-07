على خطى المليشيات..تحالف خميس الخنجر يرفض التقارب العراقي السعودي

على خطى المليشيات..تحالف خميس الخنجر يرفض التقارب العراقي السعودي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف المحور الوطني فالح العيساوي، الأحد، 07 نيسان، 2019، أن التقارب السعودي – العراقي، تم بدفع من اميركا لسبب يتعلق بايران.وذكر العيساوي في تصريح صحفي ، أن “السعودية لا تعوّل كثيرا في إعادة علاقاتها مع العراق على الجانب الاقتصادي فحسب بل ما تركز عليه جوانب متعددة أخرى يقف في مقدمها الموضوع السياسي”، لافتا إلى ان ” تحالف المحور يرفض التقارب العراقي السعودي ويشجع الاندماج الكلي مع ايران ،وأضاف أن، “السعودية تحاول تعويض تأخر دخولها في الفترة الماضية للساحة العراقية من خلال إرسالها وفداً يضم أكثر من 110 شخصيات من وزراء ورجال أعمال”، مؤكداً أن “الجانب السعودي يحاول تقديم منح مالية للعراق لتطوير الاقتصاد ضد الحبيبة ايران”.وأشار إلى أن، “السعودية تعتقد أن النفوذ الإيراني في العراق أخذ أشكالاً متعددة منها أمنية واقتصادية مما أسس لشراكة قوية بين العراق وإيران تتعلق بمجال الطاقة والغاز جعلت من العراق أن يصبح سوقا رابحة للبضائع الإيرانية، لذلك قال الوفد السعودي أمام المسؤولين الحكوميين أثناء زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد أن بلادهم تنوي استثمار (116) مشروعا تتضمن تطوير الزراعة والنفط والكهرباء”، منوها إلى أن “الجانب الأمريكي يحاول من خلال السعودية إيجاد منفذ بديل للعراقيين عن استيراد الطاقة والبضائع من إيران”. وتابع أن، “الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستثناء العراق من عقوباتها المفروضة على إيران من أجل تزويدنا بالغاز والكهرباء”، مشيراً إلى أن “الاتفاقات التي خرج منها الوفد السعودي خلصت إلى تحديد شهر حزيران موعدا لفتح منفذ عرعر أمام حركة البضائع السعودية الداخلة للعراق”.وأكد أن، “ساحة التبادل التجاري التي رممتها السعودية في هذا المنفذ استكملت بشكل كامل… سيعقبها موضوع ربط الكهرباء والمدد السككي والعمل على مد أنبوب النفط العراقي السعودي”، مؤكدا ان “هذه الأمور كلها بحثها الوفد السعودي مع الحكومة العراقية”. وأوضح أن، “الجانب السعودي تكفل بفتح منفذ جديد وكبير في منطقة عرعر بعدما أحال موضوع بنائه طوال الأشهر الماضية إلى شركة فرنسية بمبلغ يصل إلى (50) مليون دولار”، لافتا إلى أن، “الشركة المنفذة لهذا المشروع ستنهي أعمالها في شهر تشرين الأول”.وأشار النائب عن تحالف المحور الوطني بزعامة خميس الخنجر المنضوي تحت العباءة الايرانية اننا كجزء من تحالف البناء بزعامة هادي العامري نرفض التقارب العراقي السعودي مقابل دعمنا الكامل للحبيبة ايران.

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