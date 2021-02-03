على شنو رايح حسين إلى طهران..وشمخاني يملي عليه الأوامر؟؟؟؟؟!!!!!

على شنو رايح حسين إلى طهران..وشمخاني يملي عليه الأوامر؟؟؟؟؟!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ألتقى وزير الخارجية  فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، خلال زيارته الى طهران أمين عام مجلس الأمن الوطني الإيراني علي شمخاني.واشار شمخاني خلال اللقاء، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إلى “العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات” ، مؤكدا على “ضرورة الإسراع في التنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات”.وقال، إن “زيادة وتعزيز سلطة وسيادة الحكومة العراقية في إرساء القانون والنظام أمر ضروري للتغلب على السياسة والاقتصاد والنظام. مشاكل أمنية في هذا البلد “.وأضاف، أن “السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والأزمات في المنطقة هو شر وجود القوات الأجنبية ، وخاصة القوات الأمريكية”.وتابع شمخاني، قائلا: “تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الأجنبية من العراق هو مقدمة جيدة لانسحابها من المنطقة برمتها”.وأشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، “بعمل القضاء العراقي لإصدار مذكرة توقيف بحق ترامب وبومبيو ؛ يجب ألا ندع دماء الشهيدين أبو مهدي مهندس وقاسم سليماني ، ويجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية بشدة”.وشدد شمخاني على “ضرورة إنعاش مكانة العراق السياسية والتاريخية في العالم الإسلامي والعالم العربي” ، مبينا ان” تشكيل هذا الحدث المهم سيكون فرصة لبغداد للعب دور فاعل في حل الخلافات ودعم الاستقرار الدائم في المنطقة العربية. والدول الإسلامية “.وبدوره، أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في هذا اللقاء الدور المميز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. إن توسيع التعاون في كافة المجالات ، ولا سيما الإسراع في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الدولة الشقيقة والصديقة لإيران ، من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.وأكد، “لن ينسى الشعب العراقي والحكومة العراقية أبدًا الدعم والإنقاذ الحيوي للأخوة الإيرانيين في صد الفتنة الإرهابية لداعش في العراق”.وعقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، صباح اليوم الأربعاء (3 شباط 2021)، مباحثات أولية مع نظيره الإيران محمد جواد ظريف، بعد وصوله إلى طهران.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن “ظريف استقبل في طهرن وزير الخارجية العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية العراقي الى طهران، ومن المقرر ان يلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.وكان وزير الخارجية العراقي قد زار طهران قبل عدة اشهر واجرى محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

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