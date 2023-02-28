على طريقة الكاظمي..السوداني”وعد” عائلة المغدور المدفعي بالقبض على “الجناة”

على طريقة الكاظمي..السوداني”وعد” عائلة المغدور المدفعي بالقبض على “الجناة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس مجلس الوزراء،مساء أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع ذوي الطبيب المغدور أحمد طلال المدفعي قدم خلاله التعازي لهم ووعد بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.وذكر مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قدّم تعازيه لذوي الطبيب المغدور أحمد طلال المدفعي، الذي اغتالته أيادٍ آثمة في محافظة ديالى”.وأضاف، أن “السوداني أوفد وزير الصحة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، لتقديم التعازي لذوي الشهيد، وحضور مجلس الفاتحة المقام على روحه الطاهرة، والتعبير عن عميق المواساة لأهله ومحبّيه”.وقال السوداني في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب الشهيد، بحسب البيان، إنه “يتابع يومياً تفاصيل التحرّي والتحقيق، والإجراءات بملاحقة الجناة، وأنهم سيُقدمون للعدالة ولن يفلتوا من قبضتها”، معبرا عن “رفضه للجريمة والتصميم على وضع حدّ لها.يذكر ان الكاظمي ايضا وعد اسرة الشهيد الدكتور هشام الهاشمي بالقصاص من القتلة التابعين لميليشيا كتائب حزب الله ومازال المجرم يشتم الهواء.

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