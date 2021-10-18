على طريقة حزبالله اللبناني..ميليشيا الحشد تعتصم أمام أبواب المنطقة الخضراء لإسقاط حكومة الكاظمي

على طريقة حزبالله اللبناني..ميليشيا الحشد تعتصم أمام أبواب المنطقة الخضراء لإسقاط حكومة الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت ميليشيا الحشد المرتبطة بالقائد العام !!، اليوم الاثنين، عن اعتصام مفتوح ينطلق من هذا اليوم، امام كل بوابات المنطقة الخضراء، فيما كشفوا عن مطالبهم.وقال امر لواء الوعد الصادق التابع للحشد الشعبي، محمد التميمي ، ان “مطالبنا تنحصر في امرين مهمين، الأول: الغاء الانتخابات بصورة كاملة، والثاني: تنحي الكاظمي عن الحكم، وتسليم إدارة البلاد بيد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان”.وأضاف “عند تسنم زيدان إدارة البلاد، عليه العمل بالدستور العراقي، بإقامة انتخابات نيابية بعد ستة اشهر، لتشكيل الحكومة المقبلة”.وأوضح، ان “مطالبنا هذه لا رجعة فيها، ولن ننهي الاعتصام المفتوح الا بتحقيقها”.يذكر  ان حزب الله اللبناني في عام 2006 قام باعتصام لحين تشكيل حكومة وفق شروطه الخاصة ولان المعلم واحد هو إيران الشر.

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