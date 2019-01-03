عليوي:أزمة وزارتي الدفاع والداخلية ستحل يوم الثلاثاء المقبل

عليوي:أزمة وزارتي الدفاع والداخلية ستحل يوم الثلاثاء المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي, الخميس, أن جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد حسم الجدل بشأن حقيبتي الدفاع والداخلية بعد توصل تحالفي البناء والاصلاح الى توافق، مشيرا إلى أنه سيتم اعلام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بذلك من خلال لقاء سيجمع ممثل عن البناء وممثل عن الاصلاح وعبد المهدي قبل عقد الجلسة المقبلة.وقال عليوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتوصل تحالفي البناء والاصلاح الى توافق بشأن حسم منصبي وزارتي الدفاع والداخلية”, مبينا ان “جلسة الثلاثاء المقبل ستحسم الجدل بشان الوزارتين الامنيتين”.واضاف ان “التحالفين سيبلغان عبد المهدي بما توصلا إليه من اتفاق من خلال ارسل مبعوث من كل من التحالفين لعقد لقاء مع عبد المهدي لاطلاعه على الاتفاق”, مشيرا الى ان “اللقاء سيتم قبل عقد جلسة التصويت المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل”.وكان عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله أكد في تصريح سابق، ان وزارات الدفاع والداخلية والعدل سيتم تمريرها بصعوبة، لافتاً الى ان الحكومة بحاجة الى معارضة تقوم عملها.

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