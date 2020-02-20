عليوي:القوى السياسية الكردية والسنّية ستصوت لحكومة علاوي

عليوي:القوى السياسية الكردية والسنّية ستصوت لحكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الخميس (20 شباط 2020)، عن رسائل وتطمينات ايجابية ارسلتها القوى السياسية السنية والكردية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل، مبينا أن الضغوطات التي مارستها بعض القوى السياسية خلال تشكيل الحكومة لم تحقق شيئا على ارض الواقع.وقال عليوي في حديث صحفي، إن “اغلب الكتل السياسية اتفقت على التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي، بما فيها الكتل المعترضة، لأن الوضع العام يحتم على الجميع مسؤولية دعم الحكومة القادمة للخروج من الازمات التي تمر بها البلاد واعطاء الفرصة لتحقيق خطوات الاصلاح الحقيقة”.واضاف ان “الكتل الشيعية تلقت اشارات ايجابية من الكرد والسنة بدعم حكومة علاوي خلال جلسة التصويت الاسبوع القادم”، لافتا إلى “الضغوط التي حاولت بعض القوى السياسية فرضها على علاوي لم تحقق شيئا على ارض الواقع، والجميع بات متفقا على ضرورة المضي إلى الامام بتشكيل الحكومة  الجديدة”.

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