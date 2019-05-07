عليوي يستبعد إكمال حكومة عبد المهدي نتيجة الخلافات السياسية

بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الثلاثاء، تمرير مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة خلال شهر رمضان، عازيا السبب إلى الاختلافات والمزايدات بين الكتل السياسية حول المرشحين.وقال كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “تأخر اكمال الكابينة الوزارية بعد مضي ما يقارب سبعة أشهر من تشكيل الحكومة، أمر سلبي يحسب على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومجلس النواب”.وأضاف عليوي، أن “عبد المهدي مطالب بعدم فتح المجال للكتل السياسية للهيمنة على الوزارات والتدخل في قراراته”، مؤكداً أنه “صاحب القرار وعليه اتخاذ قرار بشأن مرشحي الوزارات الشاغرة”.وأوضح النائب عن تحالف الفتح، أن “ملف وزارتي العدل والتربية قد حسم، فيما تقدم إلى منصب وزارة الدفاع أربع مرشحين، لكن الأمر متعلق في وزارة الداخلية التي رشحت لها أسماء لكن دون التواصل إلى الاتفاق”.وكان تحالفا الفتح وسائرون قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، فيما تمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة، دون الفصح عنها.ولاتزال الخلافات السياسية تُعطل تمرير مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة في الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وهن الداخلية والدفاع والعدل والتربية، فيما يؤكد نواب وتفيد تقارير صحافية بتوصل كتل سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، الى تفاهمات متقدمة بهذا الشأن.