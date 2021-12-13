عماد:بتروفيتش صاحب القرار النهائي في إبعاد أو استدعاء لاعبين

عماد:بتروفيتش صاحب القرار النهائي في إبعاد أو استدعاء لاعبين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدَ المنسقُ الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد، الاثنين، أن مدرب المنتخب بتروفيتش لم يستبعد أي لاعبٍ عن القائمة الدوليةِ التي شاركت في كأس العرب.وذكر محمد في بيان ، ان “مدرب المنتخب دوّن العديدَ من الملاحظات عن اللاعبين، إضافة الى متابعته الى مبارياتِ الدوري، وهو صاحبُ القرار الأخير في عملية استدعاء أو إبعاد اللاعبين”.وأشارَ عماد الى، ان “المدرب لم يشر لغاية الآن إلى مسألة استبعادِ أي لاعب، وانه ينظر بعينِ الاعتبار إلى عطاءِ اللاعب من خلال متابعته لمبارياتِ الدوري المحلي، إضافة الى مراقبته لمستوياتِ اللاعبين المحترفين، وفي ضوئها ستحدد القائمة الجديدة للمبارياتِ المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (٢٠٢٢) التي ستعلن حصراً عبر موقعِ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم”.

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