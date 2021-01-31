عماد عودة رسميا مدرب فريق نادي نفط البصرة

عماد عودة رسميا مدرب فريق نادي نفط البصرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط البصرة، الاحد، تسمية عماد عودة مدربا للفريق خلفا للمدرب المستقيل عمار حسين لقيادة الفريق في منافسات الدوري الممتاز.وقال مشرف الفريق علاء نيروز في تصريحات لموقع عربي رياضي ، إن “الإدارة اتفقت مع المدرب الشاب عماد عودة لقيادة الفريق اعتبارا من الجولة المقبلة للدوري حيث سيواجه نفط البصرة نظيره أربيل في ستاد فرانسوا حريري”.واضاف نيروز، أن “الفريق التقط أنفاسه مساء أمس السبت بعد تحقيقه الفوز على الكرخ بهدف دون رد ما منحه ثلاث نقاط دفعته للمركز الرابع عشر والابتعاد نسبيا عن المناطق المهددة بالهبوط”.يذكر أن المدرب عماد عودة، استقال مؤخرا من تدريب كرة الصناعات الكهربائية بعد تراجع نتائج الفريق.

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