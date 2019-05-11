بالصور..عمار:تقسيم العراق “وصية” والدي واجبة التنفيذ..إقليم البصرة أولا!

بالصور..عمار:تقسيم العراق “وصية” والدي واجبة التنفيذ..إقليم البصرة أولا!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أطلق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، على محافظة البصرة تسمية “إقليم البصرة” ضمن تقسيم مسؤوليات تنظيماته، كما أظهرت صور نشرها إعلام التيار لمسؤولين فيه.وقال مسؤول العلاقات الوطنية لإقليم البصرة في تيار الحكمة ظاهر عبد الكريم الحمودي في حديث صحفي، إن “تسمية إقليم البصرة تخص تيار الحكمة وحده، وهي تسمية سياسية كون العراق مقسم الى عدة أقاليم ضمن التيار، الشمال والوسط والجنوب”.وأضاف الحمودي، أن “البصرة أصبحت الآن لوحدها اقليما وتمثّل في المكتب التنفيذي لتيار الحكمة”.واكد الحمودي ان هذا التوجيه جاء بامر من عمار الحكيم  وفاءا لوصية والده بتقسيم العراق الى اقاليم وان والده لن يرتاح وهو في القبر ما دام العراق غير مقسم. يذكر ان عبد العزيز الحكيم هو أول من نادى بتقسيم العراق قبل ان ينادي به جون بايدن نائب الرئيس الامريكي السابق.

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