عمار:لدينا مقعدين في البرلمان ولكن وجودنا “مؤثر” في العملية السياسية

عمار:لدينا مقعدين في البرلمان ولكن وجودنا “مؤثر” في العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية “احتواء الجميع” في المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى.وقال الحكيم بحسب بيان لمكتبه ، “خلال استقبالنا سفير جمهورية فرنسا في بغداد ايرك شوفالي، بحثنا المشهد السياسي وتطوراته والأحداث الجارية في العراق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها بما يخدم البلدين والشعبين”.وأكد الحكيم، “أهمية احتواء الجميع في المشهد السياسي”، مبيناً “ضرورة حضور الجميع فلا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى”، فيما أشار إلى أن “الحضور في المشهد السياسي لايعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إنما بالقرار السياسي وتنضيج رؤية موحدة لإدارة البلاد”.ودعا الحكيم إلى “الإحتكام للدستور والقانون”، قائلاً إن “الإصلاح يحتاج إلى اعتماد المؤسسات وتفعيلها والسياقات المتعارف عليها، حيث إن النظام الحالي وضع آليات لإصلاحه وتطويره ولابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار”.وبشأن العلاقات بين بغداد وباريس، ذكر الحكيم أن “فرنسا دولة مهمة للعراق لمكانتها وتأثيرها كإحدى دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ولابد من إدامة التعاون وتعزيزه بما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويحفظ سيادة العراق” 

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