عمار أس خراب ودمار العراق.. بعد قتله لشباب النجف “يتأسف” لاغتيال النشطاء

عمار أس خراب ودمار العراق.. بعد قتله لشباب النجف “يتأسف” لاغتيال النشطاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنتقد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم ، الأثنين (9 كانون الثاني 2019) العمليات الارهابية التي تستهدف الناشطين المدنيين وأصحاب الأقلام الحرة في العراق.وقال الحكيم في حديث صحفي، إن “استمرار تعرض الناشطين للترهيب والاغتيال هو جل ما يسعى اليه اعداء العراق للإيهام بأن الديمقراطية وحرية الرأي في بلدنا مجرد حبر على ورق”.ودعا الحكيم “الأجهزة الامنية والاستخبارية للعمل على حماية الناشطين ومعارضي الراي واصحاب النقد البناء والحفاظ على بقاء التعبير عن الرأي”.وافاد مصدر أمني من محافظة كربلاء، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، بأن عشائر المحافظة أغلقت جميع مداخل كربلاء، لمنع دخول الوافدين إليها من المحافظات الأخرى، باستثناء ساكنيها.وقال المصدر إن “عشائر المحافظة اغلقت جميع مداخل كربلاء بالتنسيق مع القوات الأمنية، واشترطت دخول الوافدين إليها لمن يحمل بطاقة سكن محافظة كربلاء فقط”.وأضاف أن “هذه الخطوة جاءت لمنع دخول المتظاهرين إلى المحافظة، الذين يخططون للانطلاق إلى بغداد بعد التجمع في كربلاء”.وشهدت محافظة كربلاء ليل أمس الأحد اعتداءات كثيرة على الناشطين المدنيين واغتيال الناشط المدني فاهم الطائي في المحافظة.يذكر ان ميليشيا عمار الحكيم هي من قتلت اكثر من 23 شاب من اهالي النجف وجرح 289 آخرين من قبل قوة حماية مرقد أصبع محمد باقر الحكيم.

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