عمار الحكيم ينسحب من حلبة صراع اختيار المرشح لرئاسة الوزراء

عمار الحكيم ينسحب من حلبة صراع اختيار المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الاثنين، الانسحاب من مفاوضات اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية.وقال الحكيم، في بيان : “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين ، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان”.وأضاف: “ونشير الى ان دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا ، ومن هنا نجدد موقفنا المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام”.ومصادر أخرى تؤكد ان انسحاب الحكيم بسبب تحكم تحالفي سائرون والفتح باختيار المرشح.

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