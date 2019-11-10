عمار للمتظاهرين:صوتكم وصل عودوا إلى منازلكم !!

عمار للمتظاهرين:صوتكم وصل عودوا إلى منازلكم !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-قال زعيم تيار الحكمة ، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، للمتظاهرين، صوتكم وصل ،عودوا الى منازلكم مؤكداً أن تيار الحكمة ((المعارض)) سيدعم بقاء عبد المهدي مع السير بالاصلاحات وفق جدول زمني ينتهي في عام 2020 .وقال الحكيم في حديث صحفي: إن صوت “التظاهرات الشعبية وصل وعليهم العودة الى منازلهم مؤكدا ان تياره المعارض ضد إقالة عبد المهدي لأنه سيقوم بالاصلاحات المطلوبة بدعم من مرجعية النجف  .يذكر ان تيار الحكمة اطلق على نفسه ” معارضة ولديه 45% من المناصب الحكومية ويدعم الفاسدين  ويصر على بقاء عبد المهدي في منصبه الذي تسبب بقتل 350 وجرح اكثر من 15000 من شباب الانتفاضة بحسب بيان لمنظمة حقوق الانسان ولاتزال الميليشيات الايرانية تستخدم القوة المميتة ضد شباب العراق الثائر ضد الظلم والطغيان  ومعارضة الحكيم  تقف مع الباطل ضد الحق.

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