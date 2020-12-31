عمار متخوف من “التسقيط السياسي” في الانتخابات القادمة

عمار متخوف من “التسقيط السياسي” في الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الخميس (31 كانون الأول 2020)، رؤيته للأمن الانتخابي، فيما أكد أنه لا يعني “حماية مراكز الاقتراع.وقال الحكيم في بيان، إن “الامن الانتخابي الذي نريده ليس مفردة امنية بحتة فنحن لا نتحدث عن حماية مراكز الاقتراع والاطواق الامنية فهو أمر مفروغ منه”.وأضاف: “إنما نتحدث عن الاطار الحافظ لرغبات الناس واختياراتهم سواء كانوا مرشحين او ناخبين، اطار يحفظ خيارات الناس من التزوير والمال السياسي والتسقيط السياسي وبدون الامن الانتخابي لا يمكن الحديث عن انتخابات معبرة عن ارادة الناخب العراقي”.

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