عمار ومحسن يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية في العراق

عمار ومحسن يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الإيراني الأصل محسن ولايتي ورئيس تيار الحكمة الإيراني الأصل عمار الحكيم، الأربعاء، على ضرورة حماية مصالح إيران في العراق.وقال الحكيم في بيان ، إنه التقى بأبن وطنه “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي”.وأضاف، أن “اللقاء تضمن مناقشة ملفات، منها ضرورة حماية المصالح الإيرانية وتمرير الإتفاقيات التي تخدم المشروع الفارسي في العراق باعتباره القلب النابض له بعد 2003.يذكر ان ولايني وعمار يتحدثان اللغة  الإيرانية الفارسية أثناء لقاءاتهما.

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