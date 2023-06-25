عمار يؤكد للسفيرة الأمريكية على ضرورة بقاء قوات بلادها في العراق وتعزيز التعاون

عمار يؤكد للسفيرة الأمريكية على ضرورة بقاء قوات بلادها في العراق وتعزيز التعاون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأحد،  إلى دعم الحكومة وإدامة الاستقرار الحالي، فيما أكد أهمية دعم القطاع الخاص وإصلاح النظام المصرفي.وقال الحكيم في بيان : “إستقبلنا صباح اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانيسكي، حيث كانت تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن، ملفات حاضرة خلال اللقاء”.وأوضح الحكيم أنه “جددنا إشادتنا بخطوة إقرار الموازنة الثلاثية، وبيّنا أن إقرارها لثلاث سنوات سيُمكنْ الحكومة من تنفيذ برنامجها الحكومي وفق الأولويات الحكومية”.واضاف أنه “تم التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص وإصلاح النظام المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى “أهمية الانتقال في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها الأمني والعسكري إلى البعد الإقتصادي وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والثقافية”.وتابع أنه “دعونا إلى دعم الحكومة وإدامة الاستقرار الحالي، كما شددنا على دور العراق في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة”.

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