عمره 7 أعوام و”يحلق بالطائرات”

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هههههة..العمليات المشتركة:منذ 2017 إلى يومنا هذا نلاحق مطلقي الصواريخ “ولم نعثر عليهم”!!!
ائتلاف النصر:الدولة مبتلعة من قبل ميليشيات أحزاب الحشد
تحالف سائرون:استضافة وزير المالية في العام المقبل
المطلوب رفع الحصانة عنه ..السامرائي:استهداف وزير الصناعة “لكونه من جماعتنا”!
التيار الصدري:ترميم البيت الشيعي بتوجيه من خامئني ملزم التنفيذ
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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