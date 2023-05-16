عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضية العليا للانتخابات

عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضية العليا للانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ،اليوم الثلاثاء ،على اختيار رئيس له.وذكر بيان للمفوضية، أن “مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عقد اليوم اجتماعاً اعتيادياً تم التصويت فيه على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف”.وأضاف أنه “تم أيضاً اختيار فياض ياسين حسين نائباً لرئيس المجلس” ،لافتاً الى أن “كلاهما حصل على ثقة المجلس بإجماع  الحاضرين”.

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