عمليات البصرة تعلن عن شروعها بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة

عمليات البصرة تعلن عن شروعها بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، الشروع بعمليات واسعة ضمن مناطق شمال وغرب المحافظة.وقال علي عبدالحسين الماجدي قائد العمليات في بيان ، بأن”القوات الأمنية من خلال اللواء 36 الآلي ولواء المغاوير قيادة العمليات وافواج طوارى شرطة البصرة باشرت بعمليات واسعة ضمن مناطق قضاء الزبير غرب محافظة البصرة وكذلك عمليات مماثلة في مناطق نهر العز والغميج ضمن القاطع الشمالي للمحافظة”.وأشار قائد العمليات الى، ان”القوات الامنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفه واعتدة متنوعة ونعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في مركز المحافظة وتوابعها من خلال عمليات استباقية تعتمد على الجانب الاستخباري وذلك لتجفيف منابع تجارة السلاح والمخدرات وملاحقة العناصر الخارجة على القانون والمطلوبين للقضاء”.وأضاف قائد العمليات: “نتابع بشكل مكثف ومستمر الواقع الأمني لقطاع المسؤولية من خلال ادامة الزخم في عمليات التفتيش ومحاصرة أماكن المطلوبين وانتشار السيطرات المفاجئة والدوريات الليلية والنهارية ولدينا تنسيق وعمل مباشر مع الحكومة المحلية”.

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