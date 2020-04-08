عمليات بغداد:القبض على أكثر من 14 ألف مخالف لحظر التجوال

عمليات بغداد:القبض على أكثر من 14 ألف مخالف لحظر التجوال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على أكثر من 14 الف مخالف لحظر التجوال.وقالت القيادة في بيان، إنه “مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة  تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجباتها المكلف بها، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم السابع من نيسان من القاء القبض على 14832 مخالفاً، كما حجزت 1001 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 39612 غرامة، كما سهلت دخول 10389 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد”.وجددت القيادة “تأكيدها على المواطنين بأهمية التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجوال ومساندة القطعات المنفذة لهذا الواجب من أجل الحفاظ على سلامتهم من هذا الوباء”.

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