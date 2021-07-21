عمليات بغداد:حظر التجوال الجزئي من الـ12 ليلاً لغاية الخامسة فجراً

عمليات بغداد:حظر التجوال الجزئي من الـ12 ليلاً لغاية الخامسة فجراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاربعاء، تعزيز انتشار القطعات الأمنية بقوات اضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى، مبينا ان عمليات بغداد مستمرة بتنفيذ حظر التجوال الجزئي من الـ12 ليلاً ولغاية الخامسة فجراً.وقال سليم في حديث أوردته وكالة الانباء الرسمية: ان “الاجهزة الاستخبارية تبذل جهوداً بتوجيه من القائد العام للوصول الى المضافة التي انطلق منها الانتحاري الذي فجر نفسه في أحد الاسواق الشعبية بمدينة الصدر”.واضاف ان “عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات اضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى”، لافتا الى ان “عمليات بغداد مستمرة بتنفيذ حظر التجوال الجزئي من الـ12 ليلاً ولغاية الخامسة فجراً مع تشديد الإجراءات الوقائية”.واوضح ان “حظر التجوال الجزئي أسهم في تقليل الاصابة بفيروس كورونا”، مبينا ان “عمليات بغداد ليست المسؤولة الاولى في محاسبة المخالفين للحظر الجزئي”.وتابع ان “متابعة الاجراءات الصحية في المطاعم وغيرها من مسؤولية وزارة الصحة وهي من تقرر الاغلاق او فرض غرامة من عدمه”، منوها بأن “عمليات بغداد توفر الاسناد لتلك الجهات”.واستدرك سليم بالقول ، إن “اغلاق بعض الطرق مطلوب لاسيما أن الالتزام بإجراءات الحظر متفاوتة من قبل المواطنين بين منطقة واخر”، لافتا الى ان “”هناك مراعاة للجانب الانساني والخدمي في تطبيق اجراءات الحظر الجزئي”.وأكد سليم أن “هناك أكثر من الف واربعمئة كاميرا موجودة في شوارع بغداد والعمل جارٍ على نصب أخريات”، مشيرا الى تسليم جميع تلك الكاميرات الى وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية”.

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