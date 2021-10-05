عمليات بغداد: تعزيز حماية مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الكرخ

عمليات بغداد: تعزيز حماية مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الكرخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، إجراءات جديدة لتأمين لمخازن مفوضية الانتخابات بجانب الكرخ من العاصمة.وذكرت قيادة العمليات، في بيان ، أن “الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات زار مخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الدباش، رافقه في جولته هذه اللواء الركن نائب القائد واللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ وقائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية والعميد مدير قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد”.وأضاف البيان، أن “القائد أطلع خلال الزيارة على إجراءات الحماية والتدابير الأمنية المتخذة لتوفير مستوى عال من الحماية لمواد المفوضية المحفوظة في المخازن”.وأكد قائد العمليات، على “ضرورة تواجد مفارز الدفاع المدني وتعزيزها بعجلات إطفاء لسرعة معالجة الحالات الطارئة أن وجدت شرعت، الأمر الذي يساهم في سهولة إتمام العملية الانتخابية المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل”.

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